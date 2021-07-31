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عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

السبت 31/يوليو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخطط مسؤولو القلعة البيضاء للحصول على خدمات الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح الفريق الكروي الأول بنادي  سيمبا التنزاني في الميركاتو الصيفي المقبل.

مفاوضات الأهلي لضم الموزمبيقي لويس ميكيسوني

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء يبحثوا تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال ميركاتو الصيف الجارى، لضم
الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح فريق سيمبا التنزاني في الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن الموزمبيقي لويس ميكيسونى جناح فريق سيمبا التنزانى أحد أبرز اللاعبين المُرشحين للانتقال للقلعة الحمراء، بناء على طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وتابع المصدر أن مسؤولي القلعة الحمراء عرضوا على إدارة سيمبا التنزاني ضم اللاعب بمليون و200 ألف دولار، قبل أن يرفع الأحمر المقابل المالى إلى مليون و500 ألف دولار.

وأتم المصدر أن هناك مرونة من سيمبا التنزاني لإتمام للموافقة على رحيل الموزمبيقى لويس ميكيسونى إلى الأهلي ورفض عرض كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

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