باريس سان جيرمان يفقد مبابي في نهائي كأس السوبر الفرنسي

قرر المدير الفني الأرجنتيني لباريس سان جيرمان الفرنسي ماوريسيو بوكيتينو، السبت، استبعاد نجم هجوم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي، عن مباراة فريقه في كأس السوبر المحلي أمام ليل، والتي ستقام مساء الأحد.





ولم يشارك مبابي في أي مباراة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها، على خلفية مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وهو ما دفع الجهاز الفني لاتخاذ القرار باستبعاده من أجل ضمان جاهزيته لافتتاح منافسات فريقه في الدوري الفرنسي أمام تروا، والتي ستقام في 7 أغسطس المقبل.





واستبعد بوكيتينو أيضاً سرخيو راموس، صفقة فريق العاصمة الفرنسية الجديدة في الخطوط الخلفية، إذ كان يتعافى مؤخراً من إصابة عانى منها في الركبة. وينضم لقائمة الغيابات كل من نيمار دا سيلفا وماركينيوس وأنخل دي ماريا، الذين يقضون عطلاتهم حتى الآن، بعد المشاركة في كوبا أمريكا والوصول إلى النهائي.





وضم المدير الفني الأرجنتيني كلاً من الظهير المغربي أشرف حكيمي ولاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، بعد التعاقد معهما في موسم الانتقالات الصيفية الجاري، قادمين من إنتر ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي على الترتيب.







