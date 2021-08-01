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موسيماني يُؤجل حسم مصير نجم الأهلي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل حسم مصير النيجيري جونيور أجاي لنهاية الموسم.

وكان موسيماني قد طلب من لجنة التخطيط، التعاقد مع جناح أجنبي بين العناصر المطروحة، وفى حال التوصل لاتفاق سيتم النظر في مصير أجاي سواء بالموافقة على رحيله أو تجديد عقده والإبقاء عليه.

وسيكون مصير أجاي متوقفًا على وجود لاعب أجنبي جديد في القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن موسيماني يريد جناحين جديدين في الموسم الجديد لتجديد دماء الفريق.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة للمارد الأحمر، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.

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