Advertisements

باحثة تونسية: حركة النهضة فرع من الإخوان.. والمصريون أسقطوهم (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قالت الدكتورة بدرة قعلول، مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، إن الإخوان تسببوا في تدهور الأحوال في تونس على جميع المستويات اقتصادي صحي تعليمي.

وأضافت "قعلول" خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم السبت: "كدنا نفقد الهوية التونسية، هؤلاء دخلوا تونس ودمروها بالكامل، خلقوا طبقة انتهازية، وأفقروا الشعب".

وتابعت: "فتدنت القدرة الشرائية وأصبحت كارثية، وصلنا مليون بطالة، والتعليم ينحدر بشكل رهيب في عملية ممنهجة، بعد أن كان التعليم التونسي منارة".

وأردفت: "الإخوان أرسلوا شبابنا لمحرقة سوريا والعراق، وهذه أهم نقطة يجب أن يحاسبوا عليها، وهناك 8 آلاف تونسي ذهبوا لسوريا، ودمروا الشباب والبنية التحتية، وطوال 10 سنوات لم يضعوا حجرا، ولم يبنوا شيئًا".

وأشارت إلى أنه بالنسبة للفساد المالي، فتقرير محكمة المحاسبات يشير لابتلاع المليارات داخل حركة النهضة، وتمويلها الخارجي جعلها من أغنى الأحزاب.

ولفتت إلى أن 80% من التجارة أصبحت تجارة تركية، بعد أن كان التونسي يعتز بمنتج بلده ويفضله على الأجنبي، مستطردة: "مكنوا الاستثمار الأجنبي، وكنا نعتز بكل منتج تونسي محلي، ليس لنا عقدة الخارج، فضلًا عن التجارة الموازية على الحدود الجزائرية والليبية".

وتابعت: "الإخوان دخلوا فافسدوا تونس الغالية، وتغلغلوا 10 سنوات في كل مفاصل الدولة"، مشيرة إلى أن عناصرهم وأذرعهم تحاول تخريب الأرشيف، كما ذكرت أن أغلب الإخوان كانوا جواسيس يكتبوا تقارير في بعضه لزين العابدين بن علي".

واستنكرت توجه قيادي إخواني مقيم في لندن نداء إلى العالم والاتحاد الأوروبي للتدخل، قائلة: "نتفرج ونضحك عليه، وتونس ليست لهم، تونس لنا، لم نغادر البلد، ولم نطالب المعونة من الخارج، بينما الإخوان حياتهم واحدة وانتمائهم للجماعة وليس لتونس".

واختمت: "نشكر الشعب المصري قيادة وشعبًا أنهم أسقطوا الإخوان في 30 يونيو، وهم المنبع، ما عندنا فروع لكنهم خبثاء وأغبياء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تونس الإرهاب الإخوان

أخبار تهمك

عاجل.. "النواب" الليبي ينفي خبر وفاة عقيلة صالح بحادث سير

منذ حوالي 5 ساعات

"أدرعي" يطلب شئ غريب.. ومغردون يستهزئون به على طريقتهم الخاصة

منذ أقل من ساعتين

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة جديدة تقترب من الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. البنك المركزي يفجر مفاجأة عن ألوان العملات الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يحدد سعر الاستغناء عن نجمه

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يؤجل الرد على بيراميدز بشأن صفقة الأخطبوط

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 5 ساعات

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"الإبراشي": مصر أسقطت مشروع الإخوان في المنطقة كلها

وزير الرياضة التونسي : أحداث مباراة الأهلي والترجي لن تتكرر مع الزمالك

رئيس تونس يطالب بالتحقيق في أموال تنظيم الإخوان المشبوهة

في ذكرى إعلان الجمهورية.. هل ينجح التونسيون في إسقاط جماعة الإخوان؟

بدرة قعلول: الغنوشي تحت الإقامة الجبرية.. والإخوان سرطان تونس (فيديو)

إخوان تونس على نهج الجماعة في مصر.. والخرباوي يكشف لـ"الفجر" كواليس إرهاب النهضة السري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:54 م

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

10:59 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

04:01 م

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

07:59 م

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

08:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس