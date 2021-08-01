باحثة تونسية: حركة النهضة فرع من الإخوان.. والمصريون أسقطوهم (فيديو)

قالت الدكتورة بدرة قعلول، مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، إن الإخوان تسببوا في تدهور الأحوال في تونس على جميع المستويات اقتصادي صحي تعليمي.





وأضافت " قعلول " خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم السبت: "كدنا نفقد الهوية التونسية، هؤلاء دخلوا تونس ودمروها بالكامل، خلقوا طبقة انتهازية، وأفقروا الشعب".





وتابعت: "فتدنت القدرة الشرائية وأصبحت كارثية، وصلنا مليون بطالة، والتعليم ينحدر بشكل رهيب في عملية ممنهجة، بعد أن كان التعليم التونسي منارة".





وأردفت: "الإخوان أرسلوا شبابنا لمحرقة سوريا والعراق، وهذه أهم نقطة يجب أن يحاسبوا عليها، وهناك 8 آلاف تونسي ذهبوا لسوريا، ودمروا الشباب والبنية التحتية، وطوال 10 سنوات لم يضعوا حجرا، ولم يبنوا شيئًا".





وأشارت إلى أنه بالنسبة للفساد المالي، فتقرير محكمة المحاسبات يشير لابتلاع المليارات داخل حركة النهضة، وتمويلها الخارجي جعلها من أغنى الأحزاب.





ولفتت إلى أن 80% من التجارة أصبحت تجارة تركية، بعد أن كان التونسي يعتز بمنتج بلده ويفضله على الأجنبي، مستطردة: "مكنوا الاستثمار الأجنبي، وكنا نعتز بكل منتج تونسي محلي، ليس لنا عقدة الخارج، فضلًا عن التجارة الموازية على الحدود الجزائرية والليبية".





وتابعت: "الإخوان دخلوا فافسدوا تونس الغالية، وتغلغلوا 10 سنوات في كل مفاصل الدولة"، مشيرة إلى أن عناصرهم وأذرعهم تحاول تخريب الأرشيف، كما ذكرت أن أغلب الإخوان كانوا جواسيس يكتبوا تقارير في بعضه لزين العابدين بن علي".





واستنكرت توجه قيادي إخواني مقيم في لندن نداء إلى العالم والاتحاد الأوروبي للتدخل، قائلة: "نتفرج ونضحك عليه، وتونس ليست لهم، تونس لنا، لم نغادر البلد، ولم نطالب المعونة من الخارج، بينما الإخوان حياتهم واحدة وانتمائهم للجماعة وليس لتونس".



