ليلى أحمد زاهر بإطلالة صيفية أنيقة









والمسلسل تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي





شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ظهرت "ليلي" بفستان طويل بألوان صيفية ونركت شعرها منسدلا مما أثر إعجاب جمهورهاوالجدير بالذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز.