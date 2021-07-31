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طبيب نفسي: الشباب أصبح مهووسًا بالشهرة وسرعة جني المال

السبت 31/يوليو/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الدكتور محمد المهدي، استشاري الطب النفسي، على ظاهرة فتيات "التيك توك"، وغيرها من السلوكيات الغريبة عن المجتمع المصري قائلًا إن الشباب الآن أصبح مهووسًا بالشهرة وسرعة جني المال، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء تطبيق "التيك توك" يعتمد على إخراج المستخدم الجانب الخفي الذي بداخله ويكون غالبا غير مقبول اجتماعيا أو شاذ.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "المحور" أن تطبيق "تيك توك" شجع بنات وأطفال ومراهقين على إخراج الجانب الغرائزي متحرر من العقل والضوابط، وذلك من أجل الحصول على الشهرة والتعليقات والإعجاب والأموال.

وأشار إلى أن الشهادة الجامعية لم تعد وسيلة لكسب المال، والبديل لها للحصول على ملايين الدولارات اليوتيوب، وهذا يغري الكبار والصغار، متابعا: "نحن مقبلين على حالات انهيار أخلاقي وانهيار للأولويات وسينصرف الشباب عن العلم والعمل، ولذلك يجب أن تعيد المجتمعات الإنسانية الأمور للصواب مرة أخرى".

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