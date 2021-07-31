الدمرداش: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ 130 مليون دولار (فيديو)

قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، انه قبل نهاية الموسم التصديرى الحالى، ارتفعت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية 130 مليون دولار، موضحا أن خطة الدولة تهدف لزيادة قيمة صادراتها الى 100 مليار جنيه، ويعد القطاع الزراعى هو الأقوى لتحقيق هذا الهدف، خاصة وانه ينمو بسرعة وتسانده الدولة بالعديد من القوانين والمبادرات والقرارات الداعمه



وأضاف الدمرداش للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان الزيادة فى تصدير الحاصلات الزراعية المصرية تقدر بنسبة 8% عن الموسم السابق، وترجع لفتح اسواق 35 دولة جديدة، الى جانب التصدير لدول عظمى مثل الصين واليابان، لافتا الى ان الدولة تدرس توفير مركب خاص لتصدير الحاصلات الزراعية الى جنوب أوروبا لزيادة الصادرات المصرية الزراعية للأسواق الأوروبية.

