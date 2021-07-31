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سلامة الغذاء تحدد 27 محطة تصدير المنتجات الزراعية بالقائمة البيضاء

السبت 31/يوليو/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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حددت هيئة سلامة الغذاء في مصر 27 محطة تصدير للحاصلات الزراعية المصرية فقط ضمن القائمة البيضاء من إجمالى 264 منشأة تعمل بقطاع التصدير، بحيث يتم العمل بنظام القوائم فى تصدير الحاصلات الزراعية المصرية يضر بالتصدير ويقلل فرص فتح أسواق جديدة، خاصة وأن الفارق كبير بين تصدير الصناعات الغذائية المصرية وبين الحاصلات الزراعية، مع ضرورة مراجعة قرار الرقابة النوعية على المحاصيل خاصة بعد تطور عمليات التصدير ونجاح الحجر الزراعى فى فتح اسواق 35 دولة جديدة.


وقال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان الشركات التى يتم إدراجها فى القائمة البيضاء سوف تستمر فى عملها التصديرى الى أسواق العالم، ويكفى ان أحدها نجحت فى تصدير البرتقال المصرى لأسواق اليابان، لافتا الى ان هيئة سلامة الغذاء لا تملك حق إيقافها، خاصة أن الصادرات المصرية لم تتأثر بنظام القوائم البيضاء والسوداء الذى يؤثر على عمليات التصدير وفتح الأسواق الجديدة.

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