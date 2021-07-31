Advertisements

السياحة: قصر المنشآت السياحية على الزوار المحصنين .. وغرامة 100 ألف ريال وإلغاء التراخيص للمخالفين

السبت 31/يوليو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 
أكدت وزارة السياحة اليوم أنه اعتباراً من الغد ١ أغسطس سيقتصر العمل في مرافق الإيواء السياحي على العاملين المحصنين تحصيناً كاملاً بلقاح فايروس كورونا.

وأشادت الوزارة بحرص العاملين والمرافق على تحصين أنفسهم، إذ بلغت نسبة العاملين المحصنين قرابة 100 % كما أن الشروط ذاتها تنطبق على الزوار، الذين سيُشترط لدخولهم للمرافق إبراز إثبات الحصول على التطعيم الكامل من تطبيق توكلنا.

وشددت أنه من منطلق الحرص على سلامة وأمن الجميع؛ فإن المنشآت المخالفة لهذه التعليمات ستعرض نفسها للعقوبات النظامية بالغرامة التي تصل إلى ١٠٠ ألف ريال أو إلغاء الترخيص، أو كلاهما.

أخبار تهمك

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تطورات جديدة في صفقة الأهلي المنتظرة.. طالع التفاصيل

منذ 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

11:31 م

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

09:55 م

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

11:20 م

الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب

11:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان