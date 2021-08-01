ديانا هشام بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها (صور)





شاركت الفنانة ديانا هشام جمهورها بنشر صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".ارتدت "ديانا" توب أحمر كت، وبنطلون مشجر من اللون الأبيض والأزرق وتركت شعرها منسدلًا مما أثار تفاعل الجمهور مع الصورة.والجدير بالذكر أن آخر اعمال ديانا هشام مسلسل "كوفيد 25" من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وهو بطولة المسلسل يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، وكوكبة مميزة من النجوم.