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"الموارد البشرية": لا قرار بشأن تمديد إجازة نهاية الأسبوع للقطاع الخاص ليومين

السبت 31/يوليو/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
واس
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 أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد حتى الآن قرار بشأن تمديد إجازة نهاية الأسبوع إلى يومين للقطاع الخاص.

وكان أحد المستفيدين تساءل، قائلاً: «هل حقيقة اتجهت الوزارة لاعتماد إجازة يومين للقطاع الخاص أم هي إشاعة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع «تويتر»: «لم يردنا حتى تاريخه قرار بشأن تمديد إجازة نهاية الأسبوع الى يومين للقطاع الخاص، ولكن في حال صدور القرار بذلك الشأن سيتم الإعلان عنه في الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».

وأضاف: «لمزيد من التفاصيل حول (الإجازات) فضلاً زيارة موقع الثقافة العمالية على الرابط التالي، اضغط هنا».

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