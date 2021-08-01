خبير يكشف حقيقة إصدار البنك المركزي عملة جديدة بفئة 500 جنيه (فيديو)

كشف محمد نجم، الخبير الاقتصادي، حقيقة اصدار الينك المركزي فئة جديدة من العملة بقيمة 500 جنيه، قائلا: "هذا الحديث عبارة أن شائعة نفيت من قبل البنك المركزي أكثر من مرة".



وتابع "نجم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن البنك المركزي لن يصدر أي فئة جديدة من العملات، والحديث عن إصدار عملات جديدة من مادة البولمير، في نوفمبر المقبل من مطبعة البنك المركزي في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن العملة الجديدة عمرها الافتراضي أطول 6 مرات مقارنة بالعملات الحالية.



وأضاف: "العملية البلاستيكية ليست بلاستكية بالمعنى الحرفي، ولكنها مصنعة من مادة البلومير تطيل عمرها الافتراضي"، مشيرًا إلى أن العملة الجديدة مماثلة للعملة الحالية، من حيث إمكانية الاحتفاظ بها وخلافه، ولكن الهدف من المادة الجديدة هو إطالة عمر هذه العملة.

