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عالم فضاء يكشف عن كارثة: "دلتا النيل هتغرق في هذا التوقيت" (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كساب أحمد
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كشف الدكتور علاء النهري، الباحث في علوم الفضاء بأمريكا، حقيقة غرق الدلتا  بسبب الاختباس الحراري، قائلاً: "موضوع غرق الدلتا حقيقي، ومثبت علميًا"، مشيرًا إلى أن الغرق ناتج من الاحتباس الحراري، بسبب استخدام الوقود الأحفوري.

وتابع "النهري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الدول التي لديها شواطئ أو أماكن ذات منسوب منخفض، ستتعرض للغرق، وهذا الأمر ليس قاصرًا على دلتا النيل فقط، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى غرف دلتا النيل قبل عام2100.

ولفت إلى أن الصين مسؤولة عن 30% من الانبعاث الحراري في مصر، وعلى الدول المتقدمة أن تساعد الدولة الفقيرة في مواجهة الانبعاث الحراري، كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المؤتمرات الدولية

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