تعليق أستاذ باطنة على اختياره بقائمة أفضل 6 علماء قضوا على "فيروس سي"

علق الدكتور جمال شيحة، أستاذ الباطنة ورئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، على اختياره ضمن قائمة تضم أفضل 6 علماء في العالم أسهموا في القضاء على فيروس سي.





وقال "شيحة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم السبت، إن هذا الاختيار هو جائزة لمصر كلها ولكل أساتذة الكبد في مصر.





وأضاف أستاذ الباطنة ورئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، أن أهم إنجاز كبير حققته الدولة المصرية كان منذ عام 2018 والذي توج بحملة 100 مليون صحة التي استطاعت أن تقضي على وباء فيروس سي في مصر في أقل من سنة.



