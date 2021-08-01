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تعليق أستاذ باطنة على اختياره بقائمة أفضل 6 علماء قضوا على "فيروس سي"

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:45 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق الدكتور جمال شيحة، أستاذ الباطنة ورئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، على اختياره ضمن قائمة تضم أفضل 6 علماء في العالم أسهموا في القضاء على فيروس سي.

وقال "شيحة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم السبت، إن هذا الاختيار هو جائزة لمصر كلها ولكل أساتذة الكبد في مصر.

وأضاف أستاذ الباطنة ورئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، أن أهم إنجاز كبير حققته الدولة المصرية كان منذ عام 2018 والذي توج بحملة 100 مليون صحة التي استطاعت أن تقضي على وباء فيروس سي في مصر في أقل من سنة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة تصنف على أنها أكثر دولة بها وباء فيروس سي، ولكن استطاعت قبل 2020 أن تقضي على فيروس سي وهذا العمل بكل تفاصيله يلقى صدى دولي كل يوم، مؤكدًا أن ما حدث يدعو للفخر فبعد أن كانت مصر هي مصدر وباء فيروسات الكبد، أصبحت الدولة الأولى والوحيدة التي استطلعت القضاء على هذا الوباء.

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