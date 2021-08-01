تشييع جثمان "الشامي" شهيد سيناء في مسقط رأسه بالبحيرة (صور)

شهدت قرية الإبراهيمة التابعة لقرية صفط الحرية مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، احتشاد أهالي القرية ولفيف من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة لتشييع جثمان البطل الشهيد رقيب "محمد رجب عبدالسميع الشامي" ملفوفًا بالعلم المصري لمثواه الأخير.





حضر الجنازة "الشامي" الذي استشهد في سيناء، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه العميد أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، وقدموا واجب العزاء لعم وأشقاء الشهيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن عليهم بالصبر والسلوان.



