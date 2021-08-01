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تشييع جثمان "الشامي" شهيد سيناء في مسقط رأسه بالبحيرة (صور)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
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شهدت قرية الإبراهيمة التابعة لقرية صفط الحرية مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، احتشاد أهالي القرية ولفيف من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة لتشييع جثمان البطل الشهيد رقيب "محمد رجب عبدالسميع الشامي" ملفوفًا بالعلم المصري لمثواه الأخير.

حضر الجنازة "الشامي" الذي استشهد في سيناء، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه العميد أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، وقدموا واجب العزاء لعم وأشقاء الشهيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن عليهم بالصبر والسلوان.

وأكد "آمنة" أن "مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل استقرار الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة"، لافتًا إلى أنّ "مثل تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنًا مطمئنًا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائمًا الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان، وسيتم إطلاق اسم الشهيد على أحد معالم مسقط رأسه تخليدًا لذكراه وبطولته وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسرته وأبنائه".
تشييع جثمان "الشامي" شهيد سيناء في مسقط رأسه بالبحيرة (صور)
تشييع جثمان "الشامي" شهيد سيناء في مسقط رأسه بالبحيرة (صور)
تشييع جثمان "الشامي" شهيد سيناء في مسقط رأسه بالبحيرة (صور)
تشييع جثمان "الشامي" شهيد سيناء في مسقط رأسه بالبحيرة (صور)
تشييع جثمان "الشامي" شهيد سيناء في مسقط رأسه بالبحيرة (صور)
تشييع جثمان "الشامي" شهيد سيناء في مسقط رأسه بالبحيرة (صور)
تشييع جثمان "الشامي" شهيد سيناء في مسقط رأسه بالبحيرة (صور)
تشييع جثمان "الشامي" شهيد سيناء في مسقط رأسه بالبحيرة (صور)
تشييع جثمان "الشامي" شهيد سيناء في مسقط رأسه بالبحيرة (صور)
تشييع جثمان "الشامي" شهيد سيناء في مسقط رأسه بالبحيرة (صور)

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شهيد سيناء القوات المسلحة البحيرة

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