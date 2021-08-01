"تطوير العشوائيات": لدينا طموح تنموي.. وننفذ 240 ألف وحدة سكنية

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة لديها طموح تنموي، ولن يتوقف دور الصندوق على تطوير العشوائيات، بل يعملون على تطوير عواصم المحافظات.





وأشار "صديق"، خلال حواره ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء السبت، إلى أن اسم الصندوق سيتحول إلى صندوق التنمية الحضارية، وسيكون بمثابة هيئة عامة اقتصادية، ومجلس أمناء الصندوق سيكون برئاسة رئيس الوزراء، وبمشاركة 9 وزارات.



