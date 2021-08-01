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"تطوير العشوائيات": لدينا طموح تنموي.. وننفذ 240 ألف وحدة سكنية
الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:28 ص
هدى عبدالرازق
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قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة لديها طموح تنموي، ولن يتوقف دور الصندوق على تطوير العشوائيات، بل يعملون على تطوير عواصم المحافظات.
وأشار "صديق"، خلال حواره ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء السبت، إلى أن اسم الصندوق سيتحول إلى صندوق التنمية الحضارية، وسيكون بمثابة هيئة عامة اقتصادية، ومجلس أمناء الصندوق سيكون برئاسة رئيس الوزراء، وبمشاركة 9 وزارات.
وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك مشروعات جار فرشها استعدادا لنقل الأهالي، ومنها مشروع حدائق أكتوبر والذي يتكون من 2500 وحدة، منوهًا بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية، وجاري تنفيذذ 40 ألف وحدة أخرى بديلة لسكان العشوائيات.
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