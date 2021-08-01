"المزاج الأخضر".. ماذا كان يقصد مصطفى شعبان في أحدث ظهور له؟



وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه الذين بادروا بكتابة التعليقات الإيجابية.



يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان، مسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد وياسمين رئيس وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

شارك الفنان مصطفى شعبان، جمهوره ومحبيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهر "مصطفى شعبان" في الصورة بإطلالة كاجوال وسط الطبيعة مرتديا قميص أنيق باللون الأببض وبنطال مميز وعلق قائلا "المزاج الأخضر"، في إشارة منه إلى مدى حبه للخضرة والأشجار.