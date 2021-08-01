أمين "القومي للسكان" سابقًا: نحتاج لإقرار حوافز إيجابية لدعم تنظيم الأسرة

قال عمرو حسن، أمين المجلس القومي للسكان الأسبق، إن مصر زادت خلال 9 شهور حتى 31 يونيو الماضي مليون نسمة لتُعلن الساعة السكانية في 31 يونيو الماضي وصول عدد سكان مصر إلى 102 مليون نسمة.





وأضاف "حسن" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن ولادة مليون نسمة خلال 9 شهور هو تحسن طفيف عن المليون الذي تحقق من قبل وكان خلال 8 شهور.





وتابع أمين المجلس القومي للسكان الأسبق: "نريد أن تصل الزيادة السكانية في مصر إلى 400 ألف نسمة كل سنة كمما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الإحساس بالنمو الاقتصادي".



