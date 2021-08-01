بإطلالة مثيرة.. هيفاء وهبي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها









شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.وتألقت هيفاء وهبي في الصورة بإطلالة جريئة لافتة، حيث ارتدت فستان أنيق حمالات باللون الأزرق، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.وحقق فيديو كليب أغنية لو كنت لهيفاء وهبي، وأكرم حسني، نجاحا كبيرا، حيث حصدت ١٣ مليون مشاهدة، عبر القناتين الرسميتين لهما على موقع “يوتيوب”.وتقول كلمات أغنية لو كنت: “لو كنت ارنب كان اكيد هايبقي الفيل صديقي .. لو كنت مجلة كنت هاكون سمير مش هابقي ميكي .. لو كنت خاتم طبعا كنت هاتألمظ عليكي .. لو كنت جبل طارق انا كنت سألتك عن مضيقي .. لو كنت مسابقة كنت هابقي مسابقة اختيار ملكات جمال واشوف بنات جمال و هناك انا هاشتكيكي”