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استشاري: إهمال علاج الشريان التاجي يصيب بالسكتة القلبية (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن الأندية الآن تمنع ممارسة الرياضة إلا بعد إجراء كشف طبي، وهذا الأمر مهم للغاية لإنقاذ حياة الرياضين من الموت المفاجئ أو السكتة القلبية.

وتابع "الوكيل"، خلال حواره مع الإعلامي علي الطواب، ببرنامج "شارع القلب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن علاج الشريان التاجي متنوع جدًا، وبعض المرضى من الممكن علاجهم ببرشامة فقط، والبعض يحتاج إلى تركيب دعامات، والبعض الآخر قد يحتاج إلى تدخل جراحي.

ولفت إلى أن بعض المرضى قد يتم علاجهم بدون علاج أو تدخل جراحي، والعلاج يكون من خلال ممارسة نشاط رياضي معقول فقط، أو تناول نوعيات معينة من الطعام، مشيرًا إلى أن علاج الشريان التاجي في حاجة إلى ميزان من ذهب، خاصة وأن الشريان التاجي قد يؤدي إلى سكتة قلبية حال عدم العلاج.

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