لتدريب الأعضاء.. توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين و"سيمنز"

وقع المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين والشركة في مجال تدريب المهندسين.





وأكد "ضاحي" خلال حفل توقيع البرتوكول مساء السبت، أن النقابة تهتم بشكل كبير بتدريب المهندسين ودعم حديثي التخرج للتاهيل لسوق العمل وزياده كفاءه المهندسين.





وقال نقيب البروتوكول يستهدف الارتقاء بمستوى المهندس المصري مهنيًا وعلميًا وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، من خلال شركة سيمنز العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجالات التكنولوجيا والطاقة ولما لهم من خبرات كبيرة واسهامات فعاله في ملف الطاقه بمصر، مشيرًا إلى أن التدريب سيشمل مجالات التحول الرقمي والتحكم الآلي والتقنيات الحديثة لصناعات الروبوت والصناعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة وهذه الأنشطة الرئيسية والتي تمثل مستقبل الصناعة المصرية.





وأضاف نقيب المهندسين: "البروتوكول يتضمن إنشاء شركة سيمنس 4 معامل تدريب في 4 نقابات فرعية للمهندسين، بالإضافة إلى أن النقابة العامة وقررنا أن تكون البداية بنقابات الصعيد وذلك لتتوائم مع مبادرة الرئيس لمشروع حياة كريمة التي تبنت تنمية وتطوير القرى ومحافظات الصعيد التي ظلت مهمشة ومهملة لسنوات طويلة".





وأوضح أن تدريب سيمنز للمهندسين سيبدأ فورا، وستتولى الشركة توفير أماكن تدريب للمهندسين لحين تشييد معامل التدريب في النقابة، مؤكدًا أن الشركة تمتلك من الخبرات ما يمكنها من تدريب المهندسين تدريبًا متميزًا على أحدث التكنولوجيا.





ووجه نقيب المهندسين الشكر لهيئة مكتب النقابة وشعبة الهندسة الكهربائية والمكتب الفني للنقابة ولجنتا الشباب والتدريب بالنقابة على دورهم في إتمام هذا البروتوكول الذي سيكون له مردودًا إيجابيًا كبيرًا على شباب المهندسين.





ومن جانبه قال المهندس مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز مصر عقب توقيع البروتوكول أن الشركة يسعدها ويشرفها التعاون مع نقابة المهندسين في المجالات المختلفة".





وأضاف: "يسعدنا تدريب المهندسين المصريين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية، وتكنولوجيا المدن الذكية" مشيرًا إلى أن شركة سيمنز العالمية تعمل في مصر منذ 110 أعوام، ولها سجل عمل مشرف، وحاليًا تشيد مركز التحكم الإقليمي للكهرباء في العاصمة الإدارية، كما شاركت في تطوير نفق أحمد حمدي، وتدرس مع الحكومة المصرية مشروع القطار السريع لتقتحم العمل في مجال النقل جنبًا إلى جنب مع مجال الطاقة.





وتابع، أن 95% من العاملين بشركة سيمنز مصريين مدربين على أعلى مستوى.





موعد افتتاح أول معمل تدريب

ومن جانبه قال المهندس وائل عمر نائب رئيس مجلس أدارة شركة سيمنز أن أفتتاح أول معامل تدريب لسيمنز في نقابة المهندسين سيكون في الخامس من نوفمبر القادم، ولكن نقيب المهندسين أصر على أن يبدأ تدريب المهندسين قبل الانتهاء من تشييد المعمل ولهذا تقرر أن تبدأ شركة سيمنز تدريب المهندسين في معاملها التدريبية من الغد.





وأشاد المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة بالتعاون مع شركة سيمنز في تدريب المهندسين، مشيرا إلى أن النقابة تهتم بشكل كبير بتدريب المهندسين باعتباره أفضل استثمار في العنصر البشري، موضحًا: "النقابة بدأت بإنشاء معامل شنايدر والآن ستقيم شركة سيمنز معامل تدريب في النقابة، وسنتواصل مع كبرى الشركات لإنشاء معامل تدريب لها في النقابة خدمة لشباب المهندسين لأهمية تدريب المهندسين ليحملوا مشاعل التنمية خلال الفترة المقبلة".





أما المهندس أحمد حشيش أمين صندوق النقابة المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة المهندسين، أكد أن النقابة تضع تدريب المهندسين على رأس أولوياتها لرفع مستوى شباب المهندسين وتمكينهم من اقتحام سوق العمل بشكل مشرف، مضيفًا أن "مصر تنطلق نحو التقدم بخطى ثابتة والمهندسون هم قاطرة التنمية ومصر ستعتمد على أبنائها في كل المشروعات الاستثمارية التي ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة".





وكشف المهندس وليد الخضراوي منسق توقيع البروتوكول من نقابة المهندسين، أن هذا البروتوكول سيقدم دورات تدريبية بأسعار مخفضة جدًا.





وقال المهندس شريف النجار مسؤول التدريب بشركة سيمنز ومنسق البروتكول أن التعاون بين نقابة المهندسين وشركة سيمنز أمر مشرف، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للشركة هو تطوير وتنمية الموارد البشرية من خلال تدريبها على أحدث التكنولوجيات، مشددًا على أهمية التدريب في الوقت الراهن الذي تشهد فيه الصناعة تطورات متسارعة مذهلة، موضحًا أن إنشاء معامل تدريب في محافظات الصعيد سيتيح لمهندسي الصعيد فرص تدريبية غير مسبوقة.



