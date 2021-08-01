تعرف على ترتيب هدافي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو









أسدل الستار على منافسات الدور ربع النهائي لدورة الألعاب الأولمبية والمقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو بتأهل منتخبات اليابان والبرازيل وإسبانيا والمكسيك على حساب كلا من نيوزيلندا ومصر وكوت ديفوار وكوريا الجنوبية على الترتيب.





وشهد الدور ربع النهائي خروج المنتخب المصري امام منتخب البرازيل بعد الخسارة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سايتاما 2002.





وحافظ البرازيلي ريتشارليسون على صدارته لهدافي البطولة، رغم غيابه عن التسجيل اليوم أمام المنتخب المصري.

فيما حل الفرنسي أندري جينياك ثانيا برصيد 4 أهداف.





وجاء ترتيب هدافي أولمبياد طوكيو 2020 بعد نهاية مباريات ربع النهائي كالتالى:





البرازيلى ريتشارليسون: 5 أهداف.





الفرنسي أندري جينياك :4 أهداف.





الكوري جو هوانج : 4 أهداف.





المكسيكى هنري خوسيو : 3 أهداف.





الإسباني رافائييل فيسنت : 3 أهداف.





اليابانى كوبو: 3 أهداف.





المكسيكى فرانسيسكو كوردوفا : 3 أهداف.





الألماني كانج لي : 3 أهداف.





المكسيكى أليكس فيجا : هدفين.



