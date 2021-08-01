تطورات جديدة في صفقة الأهلي المنتظرة.. طالع التفاصيل









بات الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب فريق سيمبا التنزاني قريب بقوة لأرتداء قميص النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وفتح مسئولو نادي سيمبا الباب أمام نظراؤهم في الأهلي لحسم ملف صفقة لويس ميكيسوني لاعب الفريق التنزاني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وشهدت الأيام الماضية ترحيب من نادي سيمبا للأهلي من أجل حسم الصفقة خاصة وأن النادي التنزاني أغلق باب المفاوضات أمام نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لضم اللاعب الموزمبيقي.



