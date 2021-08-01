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طبيب نفسي: ارتفاع درجات الحرارة زاد من المشاحنات الزوجية (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن حالات قتل الأزواج عبارة عن 9 أو 10 حالات، ولا يمكن أن نطلق على هذا الأمر مصطلح "ظاهرة"، مضيفًا أن جرائم قتل الأزواج عبارة عن ثقافة غريبة على المجتمع المصري.

وتابع " فرويز"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك خلل حدث للمجتمع المصري على فترات ممتدة، وبعض السيدات تستدعي أخبار قتل الأزواج، عند حدوث مشاحنات مع الزوج.

وأضاف: "ارتفاع درجة الحرارة الفترة الأخيرة زاد من المشاحنات بين الأزواج، ومع وجود خلفية من أخبار قتل الأزواج، في ظل انخفاض المستوى الثقافي لدى البعض، تقلد بعض السيدات هذه الجرائم".

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قتل الازواج علم النفس طبيب بوابة الفجر الفجر

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