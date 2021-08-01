طبيب نفسي: ارتفاع درجات الحرارة زاد من المشاحنات الزوجية (فيديو)

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن حالات قتل الأزواج عبارة عن 9 أو 10 حالات، ولا يمكن أن نطلق على هذا الأمر مصطلح "ظاهرة"، مضيفًا أن جرائم قتل الأزواج عبارة عن ثقافة غريبة على المجتمع المصري.





وتابع " فرويز"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك خلل حدث للمجتمع المصري على فترات ممتدة، وبعض السيدات تستدعي أخبار قتل الأزواج، عند حدوث مشاحنات مع الزوج.



