Advertisements

خالد صديق عن تطوير العشوائيات: "الدولة مستخسرتش"

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:45 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن رحلة تطوير العشوائيات كانت مليئة بالتحديات، لافتًا إلى أن سكان العشوائيات كانوا متشككين في مصداقية الدولة.

وأشار "صديق"، خلال حواره ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء السبت، إلى أنهم استطاعوا إقناع سكان مثلث ماسبيرو بالخروج من المنطقة لتطويرها خلال عام ونصف، وهذا لم يحدث من قبل، لافتًا إلى أنهم لم يتوقفوا خلال فترة جائحة كورونا.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: "الدولة مستخسرتش في عملية التطوير، وكل شيىء محسوب، ومدروس".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خالد صديق تطوير العشوائيات بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 15 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يوم

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ يوم

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ 13 دقيقة

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 10 ساعة

منتخب مصر لكرة اليد يفوز على البحرين ويصعد لمواجهة ألمانيا

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن موقف الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

"تطوير العشوائيات": أهالي مثلث ماسبيرو باعوا الأرض لشركات سعودية وكويتية (فيديو)

"تطوير العشوائيات": استقبلنا 970 حالة تظلم لقاطني ماسبيرو.. والمستحقين 28 فقط

'تطوير العشوائيات': المواطن أصبح يثق في دولته أنها تنقله لمكان أفضل

"تطوير العشوائيات": نبحث إعادة دراسة الجدول الزمني لمشروع تطوير ماسبيرو (فيديو)

"صندوق العشوائيات": تم الانتهاء من 92 % من إزالة أنقاض مثلث ماسبيرو

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:22 ص

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

08:12 ص

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

06:29 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان