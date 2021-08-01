خالد صديق عن تطوير العشوائيات: "الدولة مستخسرتش"

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن رحلة تطوير العشوائيات كانت مليئة بالتحديات، لافتًا إلى أن سكان العشوائيات كانوا متشككين في مصداقية الدولة.





وأشار "صديق"، خلال حواره ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء السبت، إلى أنهم استطاعوا إقناع سكان مثلث ماسبيرو بالخروج من المنطقة لتطويرها خلال عام ونصف، وهذا لم يحدث من قبل، لافتًا إلى أنهم لم يتوقفوا خلال فترة جائحة كورونا.



