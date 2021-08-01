بعد انتشار جرائم قتل الزوجات لأزواجهن.. أبرز 5 أفلام ناقشت هذه الظاهرة





انتشرت خلال الفترة الأخيرة، ظاهرة قتل الزوجات لازواجهن، وكان من أبرزهم حادثة "طوخ"، التى قتل فيها المحاسب، بسكين على يد زوجته بعد مشاجرة بينهما، وكان للسينما دور فى مناقشة هذه القضايا، للحد منها:





خمس أفلام ناقشت قضية قتل الزوجة لزوجها:









1- "عفوا أيها القانون"

دارت أحداث هذا الفيل حول شخص يدعي على، وزوجته هدى، ولكن يعاني على من عقدة نفسية تجعله غير قادر على الإندماج مع الجنس الآخر، وكانت هدى تحاول مساعدته وعرضه على أطباء أخصائيين لمعالجته، وحين يخف وتختفى تلك العقدة النفسية، يخون زوجته، مما يدفعها لقتله، والقيام بطولة النجمة نجلاء فتحي.









2- الضائعة

ناقش هذا الفيلم، قصة فتاة تدعى زينب، تضطرها، ظروف الحياة إلى السفر والعمل، وترسل زينب مدخراتها لزوجها أول بأول، وبعد سنوات تعود إلى القاهرة وتفاجئ بأن زوجها طلقها وتزوج عليها، فتفكر فى الانتقام وتطلق عليه النار هو وزوجته.









٣- غرام الأفاعي

تدور أحداث الفيلم حول طالبة بكلية الصيدلة، تننتمي إلى أسرة ثرية، ووجدي زميل لها بكلية الصيدلة يتقدم لوالدها ليتزوجها، لكنه يرفض بسبب فقره الاجتماعي، وتجبر مهجة على الزواج من أحد الأثرياء، وبعد زواجها تتفق هى وعشيقها "وجدي"، لقتل زوجها عن طريق السم، وبعد ذلك تتزوج من وجدي وتحدث بينهما الخلافات ويقومان بقتل بعضهما البعض عن طريق السم.









٤- المرأه والساطور

بينما ناقش هذا الفيلم قصة قيام الزوجة بقتل زوجها وتقطيعه بالساطور، وذلك عندما اكتشفت أنها ضحية نصب جديدة من ضحايا زوجها النصاب للاستيلاء على أموالها فتسعى للتخلص من ذلك العذاب بقتله عند اعتدائه على ابنتها.









٥- حظر تجول

بينما دارت أحداث فيلم "حظر تجول" في خريف عام 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، حيث تخرج (فاتن) من السجن بعد قضائها عشرين عامًا بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، وتجبر (فاتن) على قضاء ليلتها عند ابنتها (ليلى) والتي تكون غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عن والدتها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، وفى النهاية تكتشف أن "فاتن"، قتلت والدها بسبب اعتدائه علي ابنتها وهى صغيرة.







