شاهد.. لحظة وفاة شيخ بالشرقية أثناء تلاوته للقرآن في سرادق عزاء

عرضت فضائية "سي بي سي" تقريرًا يرصد لحظة تعرض الشيخ محمد الفردي أحد معلمي القرآن الكريم في محافظة الشرقية أثناء تلاوته للقرآن في أحد سرادقات العزاء بقريته.





من جانبه قال محمد السيد منصور، نجل شقيق الشيخ الفردي، في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر": "ربنا رزقه حسن الخاتمة، وكان الشيخ الفردي يجيد القراءات السبع".





وأضاف: "كان معلمًا ومربيًا ومؤدبًا ولم يكن غليظًا مع طلبة العلم ولكنه كان يمتاز بالسماحة، وكنت أنا أحد طلبته مثل غيري ممن تتلمذوا على يديه".



