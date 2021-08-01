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قيادي سابق بالإخوان يفجر مفاجأة عن ثروة رائد الغنوشي (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال ثروات الخرباوي، القيادي السابق بجامعة الإخوان الإرهابية، إن جماعة الإخوان لا تستطيع العمل إلا في الظلام، ولذلك فشلت في العمل العام في كل النقابات، وارتكبت الكثير من جرائم الفساد، لتحقيق مصالح الجماعة.

وتابع "الخرباوي"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن جماعة الإخوان تتعامل مع الشعوب وكأن الشعب جزأ من التنظيم، وعليه أن يأتمر بأمر الجماعة، ولذلك عمل المعزول محمد مرسي على إصدار إعلان دستوري بالمخالفة للقانون، وعندما قام الرئيس التونسي قيس سعيد، باستثمار مادة في الدستور، وصف الإخوان هذا بـ"الانقلاب على الدستور"، لأن هذه المادة لا تصب في صالح الجماعة.

ولفت إلى أن الجماعة تستطيع ان تحرك أعضائها في الشارع، ولكنها لا تستطيع أن تحرك الشارع نفسه، مضيفًا أن الجماعة تفشل فشل كامل في الإدارة الدول والحكومات، وهذا ما حدث في مصر وتونس وكل الدول.

ولفت إلى أن صحيفة الانوار اللبنانية كشفت اليوم على أن ثروة رائد الغنوشي في خارج تونسي إلى 5 مليارات دولار، وهذا الأمر أثار حالة جدل داخل حزب النهضة الإخواني في تونس.

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تونس بوابة الفجر الفجر الرئيس التونسي قيس سعيد

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