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موقف عودة عمرو جمال إلى الصفاقسي التونسي
الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:56 ص
حسام مجدي
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تحدث غازي الغرايري المشرف العام لنادي الصفاقسي عن موقف عمرو جمال مهاجم نادي الفريق والأهلي السابق وموقفه من العودة للفريق التونسي.
وقال الغرايري في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "عمرو جمال لاعب في نادي الصفاقسي ووقع لمدة سنتين".
وتابع "لظروف خاصة عاد عمرو جمال إلى مصر، في بند انه يرحل بمقابل مادي، المفروض يرجع للصفاقسي بنهاية الموسم".
وواصل "الأمور القانونية للنادي هي من ستحسم موقف عمرو جمال ، لأننا لم نستفد منه منذ التعاقد معه".
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