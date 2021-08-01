موقف عودة عمرو جمال إلى الصفاقسي التونسي









تحدث غازي الغرايري المشرف العام لنادي الصفاقسي عن موقف عمرو جمال مهاجم نادي الفريق والأهلي السابق وموقفه من العودة للفريق التونسي.





وقال الغرايري في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "عمرو جمال لاعب في نادي الصفاقسي ووقع لمدة سنتين".





وتابع "لظروف خاصة عاد عمرو جمال إلى مصر، في بند انه يرحل بمقابل مادي، المفروض يرجع للصفاقسي بنهاية الموسم".



