Advertisements

دعاء مؤثر من والد الطفلة بيان الفلسطينية للرئيس السيسي (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 09:01 ص
شيماء حسن
Advertisements
وجه محمود سعيد الدبس، والد الطفلة بيان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استجابته لعلاج نجله التي تعاني من مرض جلدي لم يستطيع الأطباء في غزة تشخيصه منذ إصابتها به بعد عام من ولادتها.

وأعرب "الدبس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"  عن سعادته بهذه الاستجابة السريعة بعد نشره للمناشدة منذ أول أمس ليأمر الرئيس السيسي بتحمل كامل تكاليف علاج نجلته التي ستعبر رفح غدًا.

وقال: "بعد الولادة بسنة أصيبت بيان بهذا المرض وحتى الآن لأكثر من 6 سنوات وهي تعاني من هذا المرض الجلدي الخطير، روحت لدكاترة كثيرة في القطاع ومنذ 6 سنوات لم يقم أي طبيب بتشخيص هذا المرض، وقمنا بمناشدة عاجلة منذ أول أمس وبفضل الله تم قبول المناشدة من الرئيس السيسي، ربنا يجازيه عنا خير الجزاء بعدما أمر بعلاجها داخل مصر وتحمله كامل تكاليف العلاج".

وأكد على ضرورة استمرار الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا وسرعة الحصول على التطعيم لكسر حدة الوباء وعدم حدوث زيادات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معبر رفح فلسطين غزة بيان الفلسطينية السيسي

أخبار تهمك

الزمالك يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ أقل من ساعة

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ أقل من ساعتين

منتخب مصر لكرة اليد يفوز على البحرين ويصعد لمواجهة ألمانيا

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ يوم

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن موقف الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

والد طفلة مصابة بضمور في العضلات يوجه رسالة للرئيس السيسي (فيديو)

بعد استجابة الرئيس لعلاج الطفلة حنين.. والدها: "السيسي واحد مننا"‎

والد الطفلة روميساء: لم استجابة السيسي لعلاج ابنتي (فيديو)

بأمر السيسي.. علاج "طفلة بني سويف" على نفقة الدولة.. والدها: "الحمد لله على نعمة الرئيس"

"شكرًا ياريس كل أطفال بلدنا بيحبوك".. "شروق" تشكر الرئيس لموافقته على علاجها على نفقة الدولة بـ"بني سويف الجامعي" (فيديو)

حكاية تكفل السيسي بعلاج طفلة فلسطينية: "ربنا يجبر بخاطرك يا ريس"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:12 ص

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

05:22 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

الزمالك يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

09:00 ص

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

06:29 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان