دعاء مؤثر من والد الطفلة بيان الفلسطينية للرئيس السيسي (فيديو)

وجه محمود سعيد الدبس، والد الطفلة بيان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استجابته لعلاج نجله التي تعاني من مرض جلدي لم يستطيع الأطباء في غزة تشخيصه منذ إصابتها به بعد عام من ولادتها.



وأعرب "الدبس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" عن سعادته بهذه الاستجابة السريعة بعد نشره للمناشدة منذ أول أمس ليأمر الرئيس السيسي بتحمل كامل تكاليف علاج نجلته التي ستعبر رفح غدًا.



وقال: "بعد الولادة بسنة أصيبت بيان بهذا المرض وحتى الآن لأكثر من 6 سنوات وهي تعاني من هذا المرض الجلدي الخطير، روحت لدكاترة كثيرة في القطاع ومنذ 6 سنوات لم يقم أي طبيب بتشخيص هذا المرض، وقمنا بمناشدة عاجلة منذ أول أمس وبفضل الله تم قبول المناشدة من الرئيس السيسي، ربنا يجازيه عنا خير الجزاء بعدما أمر بعلاجها داخل مصر وتحمله كامل تكاليف العلاج".



وأكد على ضرورة استمرار الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا وسرعة الحصول على التطعيم لكسر حدة الوباء وعدم حدوث زيادات كبيرة خلال الفترة المقبلة.