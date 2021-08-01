سهر الصايغ تبدأ تصوير أولى مشاهدها فى "إلا أنا"





بدأت الفنانة سهر الصايغ تصوير أول مشاهدها فى حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل اسم "بيت عز".









ويشارك فى بطولة "بيت العز"، بجانب سهر الصايغ، كلا من صفاء الطوخي، رشدي الشامي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف شريف يسري، وإخراج أحمد يسري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.









يذكر أن "إلا أنا" فكرة يسرى الفخراني، وعرض العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة.







