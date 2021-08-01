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بنفيكا يحسم صفقة مهاجم منتخب أوكرانيا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم السبت انتقال المهاجم الدولي الأوكراني رومان ياريمتشوك إلى صفوفه قادماً من خنت البلجيكي، بموجب صفقة لمدة 5 أعوام بقيمة 17 مليون يورو.

وأفاد النادي البرتغال في بيان وجهه للسلطات الضريبية المحلية "يعلن بنفيكا الحصول على الحقوق الرياضية و75 في المئة من الحقوق المالية للاعب رومان ياريمتشوك مقابل 17 مليون يورو لصالح نادي خنت البلجيكي".

ووقّع ياريمتشوك، البالغ 25 عاماً، عقداً لمدة 5 أعوام، وتحديداً حتّى عام 2026، مع بند تحريري قيمته 100 مليون يورو.

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