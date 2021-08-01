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عمرو خالد يكشف هدف إعلان "فراخ تدخلك الجنة" (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 06:46 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أعادت فضائية" العربية "جزءًا من حوارها مع الداعية عمرو خالد ببرنامج "سؤال مباشر"، حيث انسحب الداعية من الحوار، بعدما سؤال حول استخدامه الدين من أجل تحقيق مكاسب مادية، قائلًا: "أنا بعتذر عن الحوار، وانسحب من على الهواء مباشرة".

وعرضت "العربية" إعلان الداعية عمرو خالد "فراخ تدخلك للجنة"، حيث قال: "لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يبقوا صح، ومع وصفات هذا الدجاج ارتقاءك لربنا في قيام للليل وبعد الفطار، هيكون أحلى".

وعندما سأله إعلامي العربية: "يعني لو حد أكل لحمة أو سمك، فهل تتأثر علاقته مع الله؟"، ليرد عليه "خالد"، قائلًا: "أنا بعتبر هذا الكلام نوع من عدم التقدير"، فعقب على رده إعلامي العربية بالقول: "انت اللي قولت هذا الكلام يا دكتور عمر".

وكشف الداعية عن سبب هذا الإعلان قائلا: "هذا الإعلان كان هدفه الحصول على أموال، لكي أصرف على عملي الذي لا ارتزق منه، ووارد أنه يحدث خطأ، لكن الخطأ الأكبر يكون في اصطياد الأخطاء.

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