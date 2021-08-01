عمرو خالد يكشف هدف إعلان "فراخ تدخلك الجنة" (فيديو)

أعادت فضائية" العربية "جزءًا من حوارها مع الداعية عمرو خالد ببرنامج "سؤال مباشر"، حيث انسحب الداعية من الحوار، بعدما سؤال حول استخدامه الدين من أجل تحقيق مكاسب مادية، قائلًا: "أنا بعتذر عن الحوار، وانسحب من على الهواء مباشرة".





وعرضت "العربية" إعلان الداعية عمرو خالد "فراخ تدخلك للجنة"، حيث قال: "لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يبقوا صح، ومع وصفات هذا الدجاج ارتقاءك لربنا في قيام للليل وبعد الفطار، هيكون أحلى".





وعندما سأله إعلامي العربية: "يعني لو حد أكل لحمة أو سمك، فهل تتأثر علاقته مع الله؟"، ليرد عليه "خالد"، قائلًا: "أنا بعتبر هذا الكلام نوع من عدم التقدير"، فعقب على رده إعلامي العربية بالقول: "انت اللي قولت هذا الكلام يا دكتور عمر".



