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أول تعليق من اتحاد رفع الأثقال على فوز فارس حسونة بالميدالية الذهبية في طوكيو

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:05 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد محمود محجوب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد رفع الأثقال أن فارس حسونة يشبه حسين ياسر المحمدي.

وقال محجوب خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد "فارس بدأ يظهر في بطولات للناشئين وغيرها، هو شبه حسين ياسر المحمدي ونفس الموقف ومن وهو صغير كان مع والده".

وأكمل: "لدينا كنز لكن لم نقدر على استغلاله، لا توجد دولة تنافس في جميع الألعاب، قطر تهتم بالمميزين في ألعاب معينة".

وتابع؛ "لن نقدر على الاهتمام برفع الأثقال مثل العاب أخرى غير مميزين بها، كما أننا نعمل في امكانيات محدودة وعندما توفر لنا الحد الأدنى من الإمكانيات قبل ريو دي جانيرو وطلبنا بعض المعسكرات الداخلية والخارجية حصلنا على نتيجة".

وأشار: "يجب الاهتمام بالألعاب الغير مميزين بها، فارس سافر للعب مع قطر واتصرفت عليه مصاريف بتتصرف على أندية كورة".

وأتم: "تم توفير كل شئ لفارس، لم يحصل على خطاب كتابي إنه لن ينضم لمنتخب مصر، اللاعب يجب أن يستمر عام كامل بدون تمثيل منتخب لكي يقدر أن يشارك مع بلد اخر".

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