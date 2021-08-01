Advertisements

تعرف على صفقات المنصورة استعدادا للموسم الجديد

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:07 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements

يواصل نادى المنصورة تدعيماته استعدادا للموسم المقبل بدورى القسم الثانى أملا فى تحقيق آمال جماهيره بالتأهل والعودة للممتاز بعد أداء مخيب خلال السنوات الماضية.

وإفتتح مجلس إدارة المنصورة برئاسة حاتم المير صفقات الموسم المقبل بإعلان إنضمام هداف ميجاسبورت وصيد المحلة شادى إسماعيل ثم إنضمام محمود زيزو عفروتو لاعب فاقوس.

ثم الإعلان عن إنضمام محمد عبدالحميد ميدو لاعب المنصورة السابق والألومنيوم مؤخرا ، ثم إنضمام محمد حفظى ظهير أيسر سوهاج ، ثم مصطفى سمارة لاعب دمنهور.

وإنضم أيضا محمود شحته لاعب بطا ثم إسلام مجدى ظهير أيمن صيد المحلة.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن صفقات حصل النادى على توقيع لاعبيها بالفعل مثل مهاب ياسر لاعب جمهورية شبين ، وسيم العشرى لاعب إتحاد الشرطة ، أبوالنصر حلمى لاعب منتخب السويس ، أحمد خالد ظهير أيسر طنطا.

ونجح مجلس إدارة المنصورة فى تجديد التعاقد مع الحارس عاطف نصحى ، أحمد عبدالعال ، عبدالرحمن حسان.

جدير بالذكر أن المنصورة قد أنهى الموسم الماضى بقيادة بلبل بيومى بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى فى المركز السابع برصيد 41 نقطة.

أخبار تهمك

الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

درجات الحرارة تصل لـ43.. تحذير عاجل من الأرصاد

منذ ساعة و 10 دقيقة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في صفقة الأهلي المنتظرة.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يوم

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

11:31 م

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

09:55 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان