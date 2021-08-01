تعرف على صفقات المنصورة استعدادا للموسم الجديد



يواصل نادى المنصورة تدعيماته استعدادا للموسم المقبل بدورى القسم الثانى أملا فى تحقيق آمال جماهيره بالتأهل والعودة للممتاز بعد أداء مخيب خلال السنوات الماضية.



وإفتتح مجلس إدارة المنصورة برئاسة حاتم المير صفقات الموسم المقبل بإعلان إنضمام هداف ميجاسبورت وصيد المحلة شادى إسماعيل ثم إنضمام محمود زيزو عفروتو لاعب فاقوس.



ثم الإعلان عن إنضمام محمد عبدالحميد ميدو لاعب المنصورة السابق والألومنيوم مؤخرا ، ثم إنضمام محمد حفظى ظهير أيسر سوهاج ، ثم مصطفى سمارة لاعب دمنهور.



وإنضم أيضا محمود شحته لاعب بطا ثم إسلام مجدى ظهير أيمن صيد المحلة.



ولم يتم الإعلان حتى الآن عن صفقات حصل النادى على توقيع لاعبيها بالفعل مثل مهاب ياسر لاعب جمهورية شبين ، وسيم العشرى لاعب إتحاد الشرطة ، أبوالنصر حلمى لاعب منتخب السويس ، أحمد خالد ظهير أيسر طنطا.



ونجح مجلس إدارة المنصورة فى تجديد التعاقد مع الحارس عاطف نصحى ، أحمد عبدالعال ، عبدالرحمن حسان.



جدير بالذكر أن المنصورة قد أنهى الموسم الماضى بقيادة بلبل بيومى بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى فى المركز السابع برصيد 41 نقطة.