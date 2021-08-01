"أنا هدفن فين".. "الغيطي" يروي قصة شاب زار قبره قبل وفاته بلحظات

علق الإعلامي محمد الغيطي، على واقعة وفاة شاب بعد لحظات من زيارة قبره، قائلًا: "سبحان الله، ويدركم الموت ولو كنت في بروج مشيدة".



وأضاف "الغيطي" خلال تقديم برنامجه "الثامنة مساءً" المذاع على فضائية "الصحة والجمال": "محمد عاشور كان حزين على وفاة صديقه وراح زاره وهو راجع سأل وهو بيزور صديقه عن مقابر الأسرة وقالهم أنا هدفن فين وساب المقابر وراح بيته وبعد ساعات توفى".



وفي سياق منفصل عرضت فضائية "سي بي سي" تقريرًا يرصد لحظة تعرض الشيخ محمد الفردي أحد معلمي القرآن الكريم في محافظة الشرقية أثناء تلاوته للقرآن في أحد سرادقات العزاء بقريته.



من جانبه قال محمد السيد منصور، نجل شقيق الشيخ الفردي، في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر": "ربنا رزقه حسن الخاتمة، وكان الشيخ الفردي يجيد القراءات السبع".



وأضاف: "كان معلما ومربيًا ومؤدبًا ولم يتميز بالغلظة مع طلبة العلم ولكنه كان يمتاز بالسماحة، وكنت أنا أحد طلبته مثل غيري ممن تتلمذ على يديه".



وعن لحظة الوفاة "كان دائمًا يدعو بأن يرزقه الله حسن الخاتمة، وبعد أن قرأ جانب من سورة الرحمن وعند تكراره لآية "فبأي آلاء ربكم تكذبان" توفي ولفظ أنفاسه الأخيرة".

