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بتروجت يستغني عن 13 لاعب بدوري القسم الثاني
الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:13 ص
أميره هاشم
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رحل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين13لاعبا،منهم من إنتهي عقده مع الفريق،ومنهم بناء علي رغبة المدير الفني .
ورحل عن الفريق البترولي حسام حسن،ابراهيم عبدالقوي،محمود متولي، عمر ناصر،محمود السيد، احمد علي،عبدالرحمن جنديه،محمد عرابي،احمد السباعي، ايمن رجب،كريم لالا، اسلام سمير،احمد كمال.
وتعاقد مجلس إدارة بتروجت مع محمد نور هداف الجزيرة لمدة ثلاث مواسم، ومحمد علي عكاشة لاعب وسط سوهاج وأحمد رزق حارس سرس الليان .
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