قتلت زوجها وأرادت الارتباط بشقيقه.. "الغيطي" يكشف تفاصيل حادثة مأساوية

كشف الإعلامي محمد الغيطي تفاصيل جديدة عن قيام زوجة بقتل شقيق زوجها بسم الفئران، لكي تتزوجه، قائلًا: "شقيق الزواج قال إن زوجة أخيه راودته عن نفسه".





وعرض "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "الثامنة مساءً"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت، مشاهد حصرية للزوجة القاتلة في السجن، حيث ظهرت، وهي ترتدي ملابس بيضاء.



