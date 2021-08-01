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قتلت زوجها وأرادت الارتباط بشقيقه.. "الغيطي" يكشف تفاصيل حادثة مأساوية
الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:45 ص
كساب أحمد
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كشف الإعلامي محمد الغيطي تفاصيل جديدة عن قيام زوجة بقتل شقيق زوجها بسم الفئران، لكي تتزوجه، قائلًا: "شقيق الزواج قال إن زوجة أخيه راودته عن نفسه".
وعرض "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "الثامنة مساءً"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت، مشاهد حصرية للزوجة القاتلة في السجن، حيث ظهرت، وهي ترتدي ملابس بيضاء.
ولفت إلى أن شقيق الزوج تحدث بأن الزوجة روادته عن نفسه أكثر من مرة، ولم يستجيب، معقبًا: "شقيق الزوج قال أنه طنش، ولم يطلب منها قتل شقيقه بسم الفئران كما فعلت".
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