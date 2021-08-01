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محمد الغيطي يكشف مصدر شائعة إقامة حفل زفاف نجل محمد بن زايد في العلمين (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن حقيقة ما تردد بشأن أن الشيخ محمد بن زايد سيقيم حفل زفاف نجله في مدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن ما نشر بهذا الصدد غير صحيح، حيث سيقام حفل زفاف نجل الشيخ محمد بن زايد في فرنسا.

وقال "الغيطي"، خلال برنامج "الثامنة مساء" المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت، أن رجل الأعمال الإماراتي محمد الحبتور له استثمارات ضخمة في منطقة العلمين وهو واحد من عشاق مصر، وكان متواجدًا في العلمين ومعه وفدًا كبيرًا، معلقا: "قد يكون هو السبب أن الكلام يقال بهذه الطريقة، وأنه سيكون هناك حجز في مدينة العلمين".

ولفت الإعلامي إلى أن الجانب الإيجابي لهذا الأمر أنه أحدث نوع من الرواج السياحي لمدينة العلمين، والتأكيد على أن الوضع مستقر، مضيفًا أن مدينة العلمين تعد من أهم تجليات الإبداع السياحي في العصر الحديث في مصر والمنطقة.

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محمد الغيطي العلمين الجديدة العلمين

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