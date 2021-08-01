محمد الغيطي يكشف مصدر شائعة إقامة حفل زفاف نجل محمد بن زايد في العلمين (فيديو)

كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن حقيقة ما تردد بشأن أن الشيخ محمد بن زايد سيقيم حفل زفاف نجله في مدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن ما نشر بهذا الصدد غير صحيح، حيث سيقام حفل زفاف نجل الشيخ محمد بن زايد في فرنسا.





وقال "الغيطي"، خلال برنامج "الثامنة مساء" المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت، أن رجل الأعمال الإماراتي محمد الحبتور له استثمارات ضخمة في منطقة العلمين وهو واحد من عشاق مصر، وكان متواجدًا في العلمين ومعه وفدًا كبيرًا، معلقا: "قد يكون هو السبب أن الكلام يقال بهذه الطريقة، وأنه سيكون هناك حجز في مدينة العلمين".



