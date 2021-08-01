Advertisements

أخر تطورات إقامة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements


أكد مايكل ديساكي، مدير بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، أن هناك وفد من الكاف جاء لفحص الفنادق والملاعب والبنية التحتية.

وقال ديساكي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك وفدا من الكاف جاء إلى الكاميرون لعمل فحوصات على الفنادق والملاعب والبنية التحتية وكل شئ يسير بشكل جيد، الانطباع كان جيدا والدعوات وحسم الكونجرس سيظهر خلال الفترة المقبلة، الكل مستعد لإقامة البطولة في يناير المقبل".

وأكمل: "نملك خبرة كبيرة في استضافة البطولات الرياضية، استضفنا بطولات سابقة إفريقية ونعد أن البطولة تكون الأفضل من حيث التنظيم".

وأتم: "الكاف أرسل لنا شرح تفصيلي عن كل شئ بخصوص الأمور الطبية وجاهزون لتنفيذ البروتوكول الطبي".

أخبار تهمك

تطورات جديدة في صفقة الأهلي المنتظرة.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يوم

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 11 ساعة

درجات الحرارة تصل لـ43.. تحذير عاجل من الأرصاد

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

11:31 م

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

09:55 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان