أخر تطورات إقامة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون









أكد مايكل ديساكي، مدير بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، أن هناك وفد من الكاف جاء لفحص الفنادق والملاعب والبنية التحتية.





وقال ديساكي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك وفدا من الكاف جاء إلى الكاميرون لعمل فحوصات على الفنادق والملاعب والبنية التحتية وكل شئ يسير بشكل جيد، الانطباع كان جيدا والدعوات وحسم الكونجرس سيظهر خلال الفترة المقبلة، الكل مستعد لإقامة البطولة في يناير المقبل".





وأكمل: "نملك خبرة كبيرة في استضافة البطولات الرياضية، استضفنا بطولات سابقة إفريقية ونعد أن البطولة تكون الأفضل من حيث التنظيم".



