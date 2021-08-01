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أخر تطورات إقامة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون
الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:32 ص
حسام مجدي
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أكد مايكل ديساكي، مدير بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، أن هناك وفد من الكاف جاء لفحص الفنادق والملاعب والبنية التحتية.
وقال ديساكي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك وفدا من الكاف جاء إلى الكاميرون لعمل فحوصات على الفنادق والملاعب والبنية التحتية وكل شئ يسير بشكل جيد، الانطباع كان جيدا والدعوات وحسم الكونجرس سيظهر خلال الفترة المقبلة، الكل مستعد لإقامة البطولة في يناير المقبل".
وأكمل: "نملك خبرة كبيرة في استضافة البطولات الرياضية، استضفنا بطولات سابقة إفريقية ونعد أن البطولة تكون الأفضل من حيث التنظيم".
وأتم: "الكاف أرسل لنا شرح تفصيلي عن كل شئ بخصوص الأمور الطبية وجاهزون لتنفيذ البروتوكول الطبي".
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