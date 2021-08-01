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تشميع "كافية وسنتر" للدروس الخصوصية ومركز لتعليم الرسم ببني سويف (صور)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 01:34 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، عن غلق وتشميع كافية و"سنتر" للدروس الخصوصية ومركز لتعليم الرسم، ورفع وإزالة إشغالات وتعديات متنوعة، وذلك خلال حملة بمدينة بني سويف.

وأكد الوحدة المحلية، في بيان لها، أنه في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتحت إشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بحملة بشوارع المدينة.

وقاد الحملة كل من: المهندس محمد رياض وعلاء الصغير ونادي مرداش، نواب رئيس الوحدة المحلية وسليمان السيد مدير الأزمات بالوحدة المحلية ومسئولي الإدارات والأقسام بالوحدة.

وأضاف البيان، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع "كافيه" وضبط "شيش" وغلق "سنتر" دروس خصوصية ومركز لتعليم الرسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالفين.

كما تم المرور والمتابعة لغلق المحلات التجارية والكافيهات والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الغلق بناء على قرارات مجلس الوزراء، ورفع إشغالات متنوعة عبارة عن "إستاندات حديد وتربيزات وكراسي وموازين".

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أحال، الجمعة، رئيسي المنطقتين الأولى والرابعة للتحقيق، لتدني مستوى النظافة والتراخي في رفع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وسير المواطنين، والتي لاحظها المحافظ اليوم خلال جولة موسعة مفاجئة شملت شوارع وميادين المدينة العاصمة، رافقه خلالها نائبه "بلال حبش" وعددًا التنفيذيين المعنيين من الديوان العام.

وتابع محافظ بني سويف خلال الجولة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشارع السويفي ومستوى الخدمات والمرافق والوضع المروري ومدى تحقيق السيولة المرورية، والتي بدأها من أمام المستشفى التخصصي عقب زيارته لمصابي حادث مروري، مارًا بمنطقة الكورنيش مرورًا بشارع عبدالسلام عارف، وشارع صلاح سالم، وميدان المديرية "الشهداء" والطريق الدائري وغيرها.

وكلف محافظ بني سويف، بتحرير محضر لصاحب تشوينات لمواد وخامات بناء من أسمنت ورمال ناتجة عن أعمال بناء بشارع أحمد عرابي، مع التشديد على المرور الميداني ومنع تكرار ممثل تلك الأعمال المخالفة، وذلك من خلال تطبيق القانون، موجهًا بسرعة رفع بعض القمامة والمخلفات التي لاحظها بأماكن التجميع ببعض الشوارع، ومداخل بعض الشوارع الرئيسية والجانبية.
تشميع "كافية وسنتر" للدروس الخصوصية ومركز لتعليم الرسم ببني سويف (صور)
تشميع "كافية وسنتر" للدروس الخصوصية ومركز لتعليم الرسم ببني سويف (صور)
تشميع "كافية وسنتر" للدروس الخصوصية ومركز لتعليم الرسم ببني سويف (صور)
تشميع "كافية وسنتر" للدروس الخصوصية ومركز لتعليم الرسم ببني سويف (صور)
تشميع "كافية وسنتر" للدروس الخصوصية ومركز لتعليم الرسم ببني سويف (صور)
تشميع "كافية وسنتر" للدروس الخصوصية ومركز لتعليم الرسم ببني سويف (صور)
تشميع "كافية وسنتر" للدروس الخصوصية ومركز لتعليم الرسم ببني سويف (صور)
تشميع "كافية وسنتر" للدروس الخصوصية ومركز لتعليم الرسم ببني سويف (صور)
تشميع "كافية وسنتر" للدروس الخصوصية ومركز لتعليم الرسم ببني سويف (صور)
تشميع "كافية وسنتر" للدروس الخصوصية ومركز لتعليم الرسم ببني سويف (صور)

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