Advertisements

الصفاقسي: معلول خير سفير للكرة التونسية في مصر

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements


تحدث غازي الغرايري المشرف العام لنادي الصفاقسي عن علي معلول أحد أبناء النادي والظهير الأيسر الحالي للنادي الأهلي.

وقال الغرايري في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " علي معلول صناعة نادي الصفاقسي وهو أحد أبناء النادي ومن قطاع الناشئين".

وتابع "هو فخر للكرة التونسية ونادي الصفاقسي وخير سفير للكرة التونسية في مصر، بنباركله التتويج الإفريقي الأخير مع النادي الأهلي".

وواصل "معلول نعرفه جيدًا، لاعب عنده مكانة خاصة في النادي وجماهيره، كان وعد انه لو اعتزل سيكون بقميص نادي الصفاقسي".

وأضاف الغرايري "لو الأهلي حب انه يستفيد منه ككادر إداري، هذا سيزيد له مكانة كبيرة وهو يستحق ذلك، لو عاد للصفاقسي او استمر في الأهلي بعد الاعتزال هو يستحق كل ذلك، محقق مسيرة بكل فخر ".

أخبار تهمك

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

درجات الحرارة تصل لـ43.. تحذير عاجل من الأرصاد

منذ ساعة و 14 دقيقة

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في صفقة الأهلي المنتظرة.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 11 ساعة

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يوم

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ حوالي 5 ساعات

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

11:31 م

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

09:55 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان