الصفاقسي: معلول خير سفير للكرة التونسية في مصر









تحدث غازي الغرايري المشرف العام لنادي الصفاقسي عن علي معلول أحد أبناء النادي والظهير الأيسر الحالي للنادي الأهلي.





وقال الغرايري في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " علي معلول صناعة نادي الصفاقسي وهو أحد أبناء النادي ومن قطاع الناشئين".





وتابع "هو فخر للكرة التونسية ونادي الصفاقسي وخير سفير للكرة التونسية في مصر، بنباركله التتويج الإفريقي الأخير مع النادي الأهلي".





وواصل "معلول نعرفه جيدًا، لاعب عنده مكانة خاصة في النادي وجماهيره، كان وعد انه لو اعتزل سيكون بقميص نادي الصفاقسي".



