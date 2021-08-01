أستون فيلا يحسم صفقة جديدة

توصل فريق أستون فيلا الإنجليزي، لاتفاق مع فريق باير ليفركوزن الألماني، يقضي بانتقال الجناح الجامايكي ليون بايلي، إلى الفريق الإنجليزي.





ذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي.ايه.ميديا، أن أستون فيلا أعلن أن صفقة انتقال اللاعب (23 عاماً)، تم الاتفاق عليها بإنتظار الاتفاق على الشروط الشخصية، وخضوع اللاعب للفحص الطبي.





وقضى بايلي أربعة مواسم مع ليفركوزن، وشارك في أكثر من 100 مباراة، بعدما انضم إليه من فريق جينك.



