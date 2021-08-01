Advertisements

أستون فيلا يحسم صفقة جديدة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
توصل فريق أستون فيلا الإنجليزي، لاتفاق مع فريق باير ليفركوزن الألماني، يقضي بانتقال الجناح الجامايكي ليون بايلي، إلى الفريق الإنجليزي.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي.ايه.ميديا، أن أستون فيلا أعلن أن صفقة انتقال اللاعب (23 عاماً)، تم الاتفاق عليها بإنتظار الاتفاق على الشروط الشخصية، وخضوع اللاعب للفحص الطبي.

وقضى بايلي أربعة مواسم مع ليفركوزن، وشارك في أكثر من 100 مباراة، بعدما انضم إليه من فريق جينك.

أخبار تهمك

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يوم

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

درجات الحرارة تصل لـ43.. تحذير عاجل من الأرصاد

منذ ساعة و 15 دقيقة

تطورات جديدة في صفقة الأهلي المنتظرة.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

11:31 م

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

09:55 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان