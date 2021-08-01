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"الأطباء قالوا مستحيل".. شريهان تروي قصة إنجابها لابنتها

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة شريهان، جمهورها ومتابعيها، مجموعة صور تجمعها بابنتها عبر حسابها على إنستجرام وحكت تفاصيل إنجابها لها.

وكتبت شريهان "كُنتي حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات قالت لي أريد أخت تلعب معي والعب معها قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل".

وتابعت": أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن واستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في انتشاره ومستحيل.. ولكي الخيار في الاختيار وإختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخ أو أخت".

واستكملت"فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون ..الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم. وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم استحالة كل شيئ "كل شيئ".


واختتمت حديثها: الانشغال والإحساس بالوحدة من أسباب الطلاقا: "كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد ياملاكي الصغير وأمنية شقيقتك و دعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم".

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