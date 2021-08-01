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"يحيا الشعب".. لطيفة تدعم بلدها تونس

الأحد 01/أغسطس/2021 - 04:28 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرصت الفنانة التونسية لطيفة، على دعم إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، الٱخيرة بعد  عزله رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت لطيفة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، صورة لها بجوار العلم الوطني.

 وعلقت قائلة: " يارب.. يحيا الشعب"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

ويأتي ذلك بعدما أصدر قيس سعيد قرارا مساء 25 يوليو، بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد سلطات البرلمان، ورفع حصانة النواب، كما قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

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