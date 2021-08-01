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إبداع "ديسكو" في الساقية بمزيكا خارجة عن المألوف (صور)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:52 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
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أبدع فريق "ديسكو مصر" في حفلتين بساقية الصاوي، علي خشبة مسرح "النهر"، والتى شهدت حضور غفير من جمهورهم ومحبيهم، وسط إجراءات إحترازية مشددة.


في هذا السياق، فاجئ الفريق جمهوره بظهور طلاً من فريق "شارموفرز"، و الفنان الشاب أحمد بسيوني الذى تألق بأغنية "مشاكل" الذى طرحها مؤخراً، وقدم الفريق توليفه زيكا خارجة عن المألوف من أبرز أعمالهم الفنية، وذلك بخلاف تقديم أغاني ألبومهم الخامس والذى يحمل عنوان "5  ديسكو بالحب".

وكان ديسكو مصر وهنا غنيم، طرح فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "بعد إذن نهاية العالم" عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".وتقول كلمات الأغنية :"بعد اذن نهاية العالم لو يستنى يومين تلاته كنت ناوية أخس كيلوا وأبطل أكل الشيكولاته.. بعد إذن نهاية العالم لو يروح ويجي تاني".
إبداع "ديسكو" في الساقية بمزيكا خارجة عن المألوف (صور)
إبداع "ديسكو" في الساقية بمزيكا خارجة عن المألوف (صور)
إبداع "ديسكو" في الساقية بمزيكا خارجة عن المألوف (صور)
إبداع "ديسكو" في الساقية بمزيكا خارجة عن المألوف (صور)
إبداع "ديسكو" في الساقية بمزيكا خارجة عن المألوف (صور)
إبداع "ديسكو" في الساقية بمزيكا خارجة عن المألوف (صور)
إبداع "ديسكو" في الساقية بمزيكا خارجة عن المألوف (صور)
إبداع "ديسكو" في الساقية بمزيكا خارجة عن المألوف (صور)

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