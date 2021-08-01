إبداع "ديسكو" في الساقية بمزيكا خارجة عن المألوف (صور)









أبدع فريق "ديسكو مصر" في حفلتين بساقية الصاوي، علي خشبة مسرح "النهر"، والتى شهدت حضور غفير من جمهورهم ومحبيهم، وسط إجراءات إحترازية مشددة.









في هذا السياق، فاجئ الفريق جمهوره بظهور طلاً من فريق "شارموفرز"، و الفنان الشاب أحمد بسيوني الذى تألق بأغنية "مشاكل" الذى طرحها مؤخراً، وقدم الفريق توليفه زيكا خارجة عن المألوف من أبرز أعمالهم الفنية، وذلك بخلاف تقديم أغاني ألبومهم الخامس والذى يحمل عنوان "5 ديسكو بالحب".



