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أبو الدهب يهاجم شوقي غريب بعد خسارة البرازيل في الأولمبياد

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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عبر محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، عن غضبه الشديد على الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب وذلك عقب خروج الفراعنة أمام البرازيل بهدف نظيف ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "المجاملات تدير الكرة المصرية بضكل واضح، فعلى أي أساس تم تعيين شوقي غريب مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأوليمبي؟، خاصةً أنه تولى تدريب المنتخب الأول من قبل ولم يحقق النجاح المطلوب، وفشل في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2015 فتمت مكافئته بتدريب المنتخب الأوليمبي".

وأختتم أبو الدهب: "حال الكرة المصرية لن يتغير طالما أن المجاملات تتحكم بشكل كبير في اختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية".

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