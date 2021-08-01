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لقاء القمة.. تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:37 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره انتر ميلان الإيطالي وديا،ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم المقبل 2021-2022.

وعبر موقعه الرسمي، عبر الفريق الإسباني أنه سيلتقي بميلان في  تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من أغسطس المقبل، على ملعب “ورثيرسي”.

وينتظر عشاق الكرة العالمية مثل هذه المباريات، وخاصة بعد عودة العملاق الإيطالي لسابق عهده وتميز لاعبيه بالقوة، مما ممكنهم من المنافسة على لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

يذكر أن ميلان تأهل لدوري أبطال أوروبا هذا العام، بعد أن احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في موسم رائع.

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