Advertisements

نجم الأهلي يطالب بتعيين حسام حسن لتدريب أحد المنتخبات الوطنية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:06 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements


أثار محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، عدة تساؤلات حول إمكانية تولي حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني الحالي لنادي الاتحاد السكندري وقيادة أحد المنتخبات الوطنية سواء كان المنتخب الأوليمبي أو المنتخب الأول.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "متى سنرى حسام حسن مديراً فنياً لإحدى المنتخبات الوطنية؟، وحسام حسن مدير فني متميز ، ونجح في إثبات ذاته مع النادي المصري البورسعيدي، حيث قاد الفريق إلى المربع الذهبي للدوري العام ثلاث مواسم متتالية، بالإضافة إلى المربع الذهبي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي".

وأضاف: "كما نجح من قبل في قيادة نادي الزمالك إلى المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز رغم قلة الإمكانيات الفنية آنذاك بالمقارنة مع لاعبي النادي الأهلي في ذلك الوقت، بالإضافة إلى تحربته المميزة مع المنتخب الأردني ونجاحه في قيادة النشامى للملحق النهائي لتصفيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الأردن".

وتابع أبو الدهب: "حسام حسن شخصية قيادية ، ويستطيع قيادة المنتخب الأوليمبي أو المنتخب الأول، وأتمنى أن يحصل على تلك الفرصة".

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في صفقة الأهلي المنتظرة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

09:55 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

11:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان