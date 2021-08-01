نجم الأهلي يطالب بتعيين حسام حسن لتدريب أحد المنتخبات الوطنية









أثار محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، عدة تساؤلات حول إمكانية تولي حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني الحالي لنادي الاتحاد السكندري وقيادة أحد المنتخبات الوطنية سواء كان المنتخب الأوليمبي أو المنتخب الأول.





وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "متى سنرى حسام حسن مديراً فنياً لإحدى المنتخبات الوطنية؟، وحسام حسن مدير فني متميز ، ونجح في إثبات ذاته مع النادي المصري البورسعيدي، حيث قاد الفريق إلى المربع الذهبي للدوري العام ثلاث مواسم متتالية، بالإضافة إلى المربع الذهبي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي".





وأضاف: "كما نجح من قبل في قيادة نادي الزمالك إلى المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز رغم قلة الإمكانيات الفنية آنذاك بالمقارنة مع لاعبي النادي الأهلي في ذلك الوقت، بالإضافة إلى تحربته المميزة مع المنتخب الأردني ونجاحه في قيادة النشامى للملحق النهائي لتصفيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الأردن".



