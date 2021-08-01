Advertisements

موعد مباراة تشيلسي وآرسنال الودية اليوم الأحد والقناة الناقلة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:08 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يلتقي نادي تشيلسي، مع نظيره أرسنال، اليوم الأحد 1 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن الاستعدادات لبداية الموسم الجديد.

وحقق تشيلسي الفوز في أخر مبارياته الودية على حساب بورنموث، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريقي تشيلسي وأرسنال في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتوج تشيلسي ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على حساب فرق مانشستر سيتي، بعد الفوز في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وأعلنت قناة ليبيا الرياضية، أنها سوف تقوم بنقل أحداث مباراة تشيلسي وارسنال الودية التي تأتي في إطار أخر مواجهات الفريقين الودية استعدادًا للموسم الجديد.

أخبار تهمك

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة في صفقة الأهلي المنتظرة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يوم

الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

09:55 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

11:31 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان