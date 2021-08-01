موعد مباراة تشيلسي وآرسنال الودية اليوم الأحد والقناة الناقلة

يلتقي نادي تشيلسي، مع نظيره أرسنال، اليوم الأحد 1 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن الاستعدادات لبداية الموسم الجديد.





وحقق تشيلسي الفوز في أخر مبارياته الودية على حساب بورنموث، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريقي تشيلسي وأرسنال في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.





وتوج تشيلسي ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على حساب فرق مانشستر سيتي، بعد الفوز في المباراة النهائية بهدف نظيف.



